PSG-Berater Luis Campos unsicher über Mbappé-Zukunft

Paris St. Germains Berater Luis Campos ist bezüglich der Zukunft von Kylian Mbappé unsicher.

Der 23-jährige Weltklassestürmer hat seinen Vertrag in Paris im Mai bis 2025 verlängert und einen Wechsel zu Real Madrid abgelehnt. «Er hat seine Entscheidung getroffen, er spielt sehr stark und er ist glücklich in Paris», hält Berater Campos fest. Gleichzeitig sagt der Portugiese aber auch: «In Paris muss man es lieben, einen oder sogar den besten Spieler der Gegenwart zu haben. Aber was die Zukunft angeht, kann ich nichts sagen. Ich weiss es nicht.» Mbappé könnte künftig durchaus den Wunsch habe, im Ausland tätig zu werden. Auch deshalb hat er sich vorerst «nur» bis 2025 gebunden und nicht einen noch längeren Vertrag unterschrieben.

psc 28 November, 2022 13:20