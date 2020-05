PSG bestätigt: Profivertrag für Mutombo Mawesi

Jonathan Mutombo Mawesi hat erstmals in seiner noch jungen Karriere einen Profivertrag unterzeichnet. Paris Saint-Germain wird den Youngster zur kommenden Saison wahrscheinlich ausleihen.

Jonathan Mutombo Mawesi soll langfristig bei Paris Saint-Germain für Furore sorgen. Der Französische Meister gibt bekannt, dass der 17-Jährige einen bis 2023 datierten Profivertrag unterschrieben hat. Mutombo Mawesi heuerte 2014 an der Seine an und kommt in dieser Saison auf zwei Einsätze in der UEFA Youth League.

In der kommenden Saison soll Mutombo Mawesi Spielpraxis auf Erstliganiveau sammeln. Im Gespräch ist angeblich eine Ausleihe nach Portugal, Vitoria Guimaraes soll sich intensiv bemühen.

aoe 30 Mai, 2020 12:59