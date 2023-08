PSG-Boss richtet zum Abschied emotionale Worte an Neymar

Nach sechs Jahren bei Paris St. Germain zieht es Neymar zu Al-Hilal. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi richtet zum Abschied emotionale Worte an den Brasilianer.

Neymars Zeit bei Paris St. Germain ist offiziell vorbei. "Es ist immer schwer, sich von einem so aussergewöhnlichen Spieler wie Neymar, einem der besten der Welt, zu verabschieden", sagt Nasser Al-Khelaifi zum Abgang des Offensivstars, der PSG rund 120 Mio. Euro an Ablöse bescheren soll.

"Ich werde nie den Tag vergessen, an dem er zu Paris Saint-Germain kam, und was er in den letzten sechs Jahren für unseren Klub und das Projekt geleistet hat", bekräftigt Al-Khelaifi und hebt hervor: "Wir haben grosse Momente erlebt und Neymar wird immer ein Teil unserer Geschichte sein. Ich möchte mich bei Neymar und seiner Familie bedanken. Wir wünschen Neymar alles Gute für die Zukunft und sein nächstes Abenteuer." Insgesamt bestritt Neymar 173 Pflichtspiele für die Pariser, erzielte 118 Tore, steuerte 77 Assists ab und gewann 14 Titel. Bei Al-Hilal hat der 31-Jährige nun einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

adk 16 August, 2023 11:59