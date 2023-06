PSG-Coach Galtier verkündet den Abgang von Lionel Messi

Der Abschied von Lionel Messi bei Paris St. Germain nach zwei Jahren ist offiziell.

PSG-Coach Christophe Galtier bestätigt den Abgang des 35-jährigen Weltfussballers auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Ich hatte das Privileg, den besten Spieler der Geschichte des Fussballs trainiert zu haben, morgen ist sein letztes Spiel im Parc des Princes", kündigt Galtier an, "ich hoffe, er wird auf die bestmögliche Art und Weise empfangen. In der ersten Saison musste er sich anpassen, es war das erste Mal außerhalb Barcelonas. In diesem Jahr war er ein wichtiger Bestandteil, immer verfügbar in den Trainingswochen."

Messi stiess im Sommer 2021 nach einem aus finanziellen Gründen erzwungenen Abgang aus Barcelona zum Ligue 1-Klub und holte mit diesem zwei französische Meistertitel. Insgesamt erzielte der Zauberfloh in 74 Spielen für PSG 32 Tore und lieferte 35 Assists. Dennoch zeigten sich die Fans angesichts des bevorstehenden Abschieds des Weltmeisters zuletzt unzufrieden.

Wohin der Weg Messis führt, ist noch unklar. Der FC Barcelona, der saudische Verein Al Hilal und Inter Miami buhlen um ihn.

psc 1 Juni, 2023 14:07