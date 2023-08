PSG gibt bekannt: Kylian Mbappé kehrt wieder zurück ins Training

Der zuletzt suspendierte Kylian Mbappé darf bei Paris Saint-Germain wieder mit der ersten Mannschaft trainieren. Dies verkündet der französische Meister.

Paris Saint-Germain kam zum Auftakt der Ligue 1 am Samstag nicht über ein 0:0 gegen den FC Lorient hinaus. Kylian Mbappé verfolgte das Remis seines Klubs von der Tribüne des Prinzenparks. Der 24-Jährige stand, weil er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will und dem Verein damit ein ablösefreier Abgang droht, nicht im Spieltagskader. Zuvor hatte sich der Starangreifer mit weiteren aussortierten Spielern abseits der ersten Mannschaft fit halten müssen.

Doch am Sonntag wurde Mbappé wieder in den Kader aufgenommen. "Nach sehr konstruktiven und positiven Gesprächen zwischen PSG und Kylian Mbappé vor dem Spiel gegen Lorient wurde der Spieler heute Morgen wieder in den Trainingskader der ersten Mannschaft aufgenommen", lässt sich PSG in einem Statement zitieren. Französische Medien berichten unterdessen, dass die beiden Parteien in Kürze doch noch mal Gespräche zur Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags aufnehmen werden.

adk 13 August, 2023 11:04