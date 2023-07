PSG holt Xavi Simons dank Klausel zurück - Verbleib offen

Paris Saint-Germain holt Offensivtalent Xavi Simons zurück. Ob der Niederländer bei PSG bleibt, steht aber noch aus.

Dank einer Rückkaufklausel von sechs Millionen Euro kehrt Xavi Simons von der PSV Eindhoven zu Paris Saint-Germain zurück. Dies vermeldet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter.

Demnach bleibt der 20-Jährige aber nur in der französischen Hauptstadt, wenn Kylian Mbappé oder Neymar PSG verlassen. Sollten Mbappé und Neymar in Paris bleiben, so soll es Simons leihweise zu einem anderen Verein ziehen.

adk 16 Juli, 2023 11:54