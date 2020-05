Was PSG Kylian Mbappé bietet und was dieser fordert

Paris St. Germain bietet seinem Jungstar Kylian Mbappé einen neuen Vertrag. Trotz einer lukrativen Offerte zögert dieser.

Nach Angaben von “L’Équipe” sind die Franzosen bereit, die Bezüge des 21-Jährigen auf das Niveau von Neymar anzuheben. Der Brasilianer streicht dem Vernehmen nach rund 36,8 Mio. Euro pro Jahr ein, Mbappé im Vergleich dazu “nur” 17,5 Mio. Euro.

Eine Verdopplung des Salärs läge also drin. Doch Mbappé soll nicht unbedingt auf das Finanzielle fixiert sein. Vielmehr fordert er eine Möglichkeit zum vorzeitigen Ausstieg, denn der Weltmeister träumt nach wie vor von einem künftigen Wechsel zu einem anderen Topklub. Real Madrid soll ihn in den Gedanken nicht loslassen – und die Königlichen wollen ihn unbedingt.

PSG-Sportdirektor Leonardo ist über den Verlauf der stockenden Verhandlungen alles andere als erfreut. Dennoch glauben er und die Klubbosse, dass Mbappé sein zurzeit noch bis 2022 gültiges Arbeitspapier letztlich verlängern wird.

Klar ist übrigens, dass in einem Vertrag kein fester Betrag als Ausstiegsklausel festgehalten werden kann. Solche Klauseln sind in Frankreich nämlich im Gegensatz zu Spanien illegal. Es braucht zur Erfüllung von Mbappés Forderung also eine gewisse Kreativität oder sichere Zusagen.

psc 6 Mai, 2020 21:24