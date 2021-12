PSG schöpft neue Hoffnung für Mbappé-Verbleib

Auch wenn derzeit viel darauf hindeutet, dass Kylian Mbappé Paris St. Germain zum Saisonende verlassen und ablösefrei zu Real Madrid wechseln wird, hat der Ligue 1-Klub die Hoffnungen auf einen Verbleib des Weltmeisters nicht aufgegeben.

Gemäss “L’Équipe” laufen sogar weiterhin Gespräche und Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit dem Umfeld und den Beratern des 23-Jährigen. PSG ist offenbar bereit, sehr tief in die Taschen zu greifen, um den Torjäger im Verein halten zu können. Real Madrid seinerseits will zu Beginn des neuen Jahres auf Mbappé zugehen und möglichst rasch Nägel mit Köpfen machen. Allerdings könnte das direkte Duell in der Champions League im Februar und März zu Verzögerungen führen: Möglicherweise werden die Gespräche erst danach konkretisiert. Mbappé hat zuletzt betont, dass er sich voll und ganz auf diese beiden Partien fokussieren will und seine Zukunft bis dahin noch kein Thema ist.

psc 30 Dezember, 2021 14:32