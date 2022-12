PSG bietet Sergio Ramos bislang keinen neuen Vertrag an

Der Vertrag von Abwehrspieler Sergio Ramos bei Paris St. Germain läuft Ende des Jahres aus. Ab dem 1. Januar könnte der Routinier frei mit anderen Vereinen verhandeln. Dies bringt seinen aktuellen Arbeitgeber aber nicht aus der Ruhe.

PSG hat bislang keinerlei konkreten Gespräche mit Ramos aufgenommen, was eine Erneuerung seines auslaufenden Vertrags angeht. Medienberichten zufolge ist man bei den Vereinsbossen eigentlich zufrieden mit dem 36-Jährigen und tendiert zu einer Verlängerung des Kontrakts. Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt aber erst einmal dahingestellt.

Ramos hat nach einer verletzungsgeplagten ersten Saison in Paris zuletzt Fuss gefasst und regelmässig spielen können. In dieser Spielzeit absolvierte er sogar schon 20 Pflichtspiele. Der frühere Real-Captain war sogar ein Thema für eine Rückkehr in die spanische Nationalmannschaft, wurde von Luis Enrique für die WM in Katar aber nicht aufgeboten.

psc 28 Dezember, 2022 15:41