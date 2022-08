PSG könnte Sergio Ramos nach nur einem Jahr wegschicken

Sergio Ramos verabschiedete sich vor Jahresfrist nach einer sehr erfolgreichen Zeit bei Real Madrid und schloss sich Paris St. Germain an. Dort könnte seine Zeit nun bereits zu Ende gehen.

Wie “L’Équipe” berichtet, ist der 36-Jährige ein Streichkandidat, falls PSG bei seinen Bemühungen um Inter-Verteidiger Milan Skriniar erfolgreich ist. Trainer Christophe Galter will keinen zu grossen Kader. In der Innenverteidigung könnte er eher auf andere Kräfte setzen, zumal Ramos in seinem ersten Jahr in Paris immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Vertraglich ist er eigentlich bis Sommer 2023 gebunden.

