Saison für Draxler nach Operation offenbar beendet

Der aktuell von Paris Saint-Germain an Benfica verliehene Julian Draxler erleidet einen schweren Rückschlag: Die Saison ist für ihn wohl gelaufen.

Julian Draxler musste sich einer Knöchel-Operation unterziehen und wird dem Benfica für den Rest der Saison vermutlich fehlen. Der Eingriff am linken Knöchel des deutschen Mittelfeldspielers, der bis zum Sommer von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist, erfolgte am Freitag in Lissabon. Das teilte der portugiesische Rekordmeister mit.

Wie die portugiesische Tageszeitung «Record» berichtet, bedeutet die OP für Draxler zugleich das Saison-Aus. Die Leihe zu Benfica wird damit unglücklich enden: In 18 Pflichtspielen kam der Weltmeister von 2014 nur auf zwei Treffer, nur einmal liess Trainer Roger Schmidt den 29-Jährigen über 90 Minuten spielen. Draxlers Vertrag in Paris läuft indes noch bis 2024.

adk 25 Februar, 2023 11:39