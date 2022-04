Sergio Ramos wird von den PSG-Fans ausgepfiffen

Am Sonntag kam Sergio Ramos zu seinem (erst) sechsten Saisoneinsatz für Paris St. Germain. Der Empfang für den 36-jährigen Spanier war nicht sehr herzlich.

Tatsächlich wurde der Abwehrspieler beim 5:1-Sieg gegen Lorient bei seiner Einwechslung in der 72. Minute von den eigenen Fans ausgepfiffen! Der Frust bei den Pariser Fans sitzt nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Ramos’ langjährigen Klub Real Madrid weiterhin gross. Dies und die Tatsache, dass Ramos in dieser Saison aufgrund seiner Verletzungsprobleme noch keinerlei Impact hatte, führten zu den Pfiffen.

Zuletzt wurden im Parc des Princes auch Lionel Messi und Neymar von den eigenen Supportern ausgepfiffen. Das Publikum beweist immer wieder, dass es gnadenlos ist.

Ramos steht bei PSG bis Juni 2023 unter Vertrag. Im vergangenen Sommer schloss er sich dem Ligue 1-Klub ablösefrei an.

psc 4 April, 2022 14:06