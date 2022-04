Sergio Ramos spricht offen über Probleme, die er bei PSG hat

Sergio Ramos durchlebt wegen wiederkehrenden Verletzungsproblemen eine schwierige Saison bei Paris St. Germain. Auch abseits des Platzes war es für den 36-jährigen Routinier nicht leicht, wie er nun offen zugibt.

Nach insgesamt 16 Jahren bei Real Madrid zog Ramos im Sommer mit seiner gesamten Familie nach Paris. Eine Umstellung, die so ihre Probleme mit sich brachte. “Am Anfang war es schwer, sich anzupassen. Ich war viele Jahre bei einem anderen Verein, wo man alles unter Kontrolle hatte: den Verein, das Haus, die Schule der Kinder”, sagt der Verteidiger dem klubeigenen TV-Sender. “Es war nicht so einfach, in eine so spektakuläre Stadt wie Paris zu kommen. Es war schwierig für uns, ein Zuhause zu finden.”

Hinzu kamen die grossen Verletzungsprobleme, die ihn über einen langen Zeitraum dieser Saison völlig ausser Gefecht setzten. Deshalb ist Ramos mit seinem ersten Jahr in Paris denn auch nicht zufrieden: “Ich habe in dieser Saison zu wenige Stunden im PSG-Trikot auf dem Spielfeld verbracht. Ich befinde mich in der Blüte meiner Karriere und möchte meinem neuen Team zeigen, wie viel Fussball noch in mir steckt.”

Vertraglich ist Ramos noch für eine weitere Saison an die Pariser gebunden. Seinen Kontrakt will er erfüllen.

psc 29 April, 2022 15:35