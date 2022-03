Sergio Ramos ist bei PSG endlich zurück

Sergio Ramos hat in dieser Saison wegen wiederkehrenden Verletzungsproblemen gerade einmal fünf Spiele für Paris St. Germain absolviert. Jetzt ist der 35-jährige Routinier endlich zurück.

Der Verteidiger hat auch die beiden Champions League-Spiele gegen seinen Ex-Klub Real Madrid verpasst und musste das Ausscheiden seiner Teamkollegen gegen die Madrilenen von der Tribüne aus mitverfolgen. Nun bahnt sich zumindest ein Comeback an: Ramos stand am Freitag endlich wieder auf dem Trainingsplatz und scheint seine hartnäckigen Wadenprobleme fürs Erste überstanden zu haben. Wann er wieder in einem Pflichtspiel eingreifen kann, steht aber noch in den Sternen.

