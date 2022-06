Simons soll bei PSG verlängern – und an PSV verliehen werden

Der Ende Juni auslaufende Vertrag von Xavi Simons soll bei Paris Saint-Germain verliehen werden. Anschliessend könnte der 19-Jährige zur PSV Eindhoven verliehen werden.

Laut Informationen von Fabrizio Romano steht Xavi Simons vor einer Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain. Allerdings ist geplant, dass der hoffnungsvolle Mittelfeldspieler kommende Saison im Ausland verbringt – und zwar bei der PSV Eindhoven.

In seiner Heimat soll der Niederländer Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln. Für PSG kam der in Amsterdam geborene Profi bis dato in elf Pflichtspielen zum Einsatz.

adk 26 Juni, 2022 11:37