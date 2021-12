Wieder verletzt: Sergio Ramos fällt bereits wieder aus

Sergio Ramos fehlt Paris St. Germain bereits wieder.

Nach seinem erfolgreichen Debüt am vergangenen Wochenende fehlte der 35-jährige Routinier unter der Woche im Spitzenspiel gegen Nizza (0:0). Für diese Partie soll er aber absichtlich geschont worden sein, um nach monatelanger Pause keine zu hohe Belastung einzugehen. Nun muss Ramos wieder eine Zwangspause einlegen. Muskuläre Probleme sorgen dafür, dass er das Auswärtsspiel in Lens am Samstagabend nicht mitmacht. Am Sonntag soll der Verteidiger aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Eine allzu lange Pause soll es also nicht werden.

Sergio Ramos forfait pour Lens – PSG ! Victime d’une fatigue musculaire, le défenseur reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche. — Julien Maynard (@JulienMaynard) December 3, 2021

psc 3 Dezember, 2021 14:43