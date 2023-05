Zwei Wunschlösungen bei der PSG-Trainersuche

Paris St. Germain wird voraussichtlich mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Bei der Suche kristallisieren sich zwei Favoriten heraus.

Nach Angaben von «Foot Mercato» stehen José Mourinho (zurzeit AS Roma) und Ex-PSG-Profi Thiago Motta (zurzeit FC Bologna) in der Gunst von Klubboss Nasser Al-Khëlaifi sehr hoch in der Gunst.

Mourinho soll dem PSG-Präsidenten sogar schon seine Pläne für die Entwicklung der Mannschaft und den Umgang mit den Stars vorgelegt haben. Zudem nannte er mit Sofyan Amrabat einen Spieler, den er sich als Neuzugang wünscht.

Brisant: Sowohl der amtierende PSG-Coach Christophe Galtier wie auch Mourinho und Motta stehen bei ihren Vereinen eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag. Ein Trainerwechsel ist für die Pariser definitiv mit beträchtlichen Kosten verbunden.

Update: José Mourinho dementiert jeglichen Kontakt mit PSG. Gespräche fanden bisher nicht statt.

psc 10 Mai, 2023 14:46