Jungstar Eduardo Camavinga hat seinen Plan gefasst

Der französische Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Der Youngster fühlt sich bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Laut einem Bericht von “The Athletic” will der Mittelfeldstratege seinen Stammverein Stade Rennes in diesem oder im nächsten Sommer verlassen. Eine nochmalige Verlängerung seines bis 2022 gültigen Kontrakts strebt er nicht an. Camavinga wird schon eine ganze Weile von mehreren Topklubs eng beobachtet und umworben. Zu ihnen zählen etwa Real Madrid, Barça, der FC Bayern oder auch Topklubs aus der Premier League. Möglich, dass einer dieser Klubs bereits in diesem Sommer zugreift. Stade Rennes könnte dann noch eine stattliche Ablöse kassieren. Nächstes Jahr droht ein ablösefreier Abgang.

psc 12 April, 2021 11:58