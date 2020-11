Die Schweizer Nati unterliegt der Weltnummer 1 Belgien

Die Schweizer Nati wartet weiterhin auf ihren ersten Sieg im Kalenderjahr 2020: In einer Partie der B- und C-Teams gegen Belgien sieht bis zur Pause alles gut aus. Am Ende zieht das Team von Trainer Vladimir Petkovic aber doch den Kürzeren und unterliegt 1:2.

Das Spiel startet aus Schweizer Sicht gut: Angeführt von Kapitän Granit Xhaka übernehmen die Eidgenossen sofort das Spieldiktat und gehen in der 13. Minute nach einem katastrophalen Fehler in der belgischen Abwehr durch Admir Mehmedi mit 1:0 in Front. Bis zur Pause haben die Schweizer mehr Spielanteile.

Dann wechselt Petkovic gleich viermal und gibt neuen Kräften eine Chance. Die Herausnahme von Xhaka führt einmal mehr zu einem Bruch im Spiel. Ausschlaggebend für den Ausgleich ist dann allerdings ein katastrophaler Fehlpass von Loris Benito. Michy Batshuayi, der später auch noch den Siegtreffer für die Roten Teufel schiesst, profitiert.

Die Schweizer lassen defensiv zwar nicht viel zu, aber eben genug, damit sie verlieren. Einmal mehr geben vor allem die unnötigen und einfachen Fehler zu denken. Offensiv setzt die Nati trotz der Hereinnahme von Xherdan Shaqiri im zweiten Durchgang kaum mehr Akzente.

Am Samstag (Spanien) und Dienstag (Ukraine) geht es für die Schweiz in der Nations League weiter. Es sind 4 oder gar 6 Punkte nötig, damit der Abstieg aus der A-Gruppe verhindert werden kann.

psc 11 November, 2020 22:34