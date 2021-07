Nach Favre-Absage: Fans wünschen sich Fischer als Petkovic-Nachfolger

Lucien Favre steht der Nati als möglicher Nachfolger für den wechselwilligen Vladimir Petkovic nicht zur Verfügung. In den Fokus könnte dafür Urs Fischer rücken.

“Ich werde in diesem Sommer keine Mannschaft übernehmen. Das habe ich schon mehrfach betont, und das bleibt so. Zurzeit geniesse ich meine Auszeit und werde zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Business zurückkehren”, stellte Lucien Favre bereits vergangene Woche bei “Keystone-SDA” klar. Das gelte auch für die Nati, wie sein Berater Christophe Payot am Montag gegenüber dem “Blick” verdeutlich habe.

Zugleich habe die Schweizer Boulevardzeitung ein Ranking online gestellt und Fans abstimmen lassen, wer stattdessen möglicher Nachfolger von Vladimir Petkovic werden sollte. Demnach wollen die Nati-Fans gerne Urs Fischer. Der derzeitige Cheftrainer von Union Berlin vereint 22 Prozent der über 48’000 Stimmen, die abgegeben wurden, auf sich. Ob Fischer tatsächlich Nati-Coach wird, ist jedoch fraglich. Der Erfolgscoach befindet sich derzeit mit Union Berlin in der Saisonvorbereitung, zudem besitzt er beim deutschen Hauptstadt-Klub noch einen Vertrag bis 2023.

adk 27 Juli, 2021 15:45