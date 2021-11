Nati-Captain Granit Xhaka meldet sich mit emotionaler Botschaft beim Team

Nati-Captain Granit Xhaka ist für den WM-Quali-Kracher gegen Italien wegen einer Verletzung zum Zuschauen verdammt. Dennoch will er nahe beim Team sein und wendet sich mit einer emotionalen Grussbotschaft an seine Kollegen.

Der 29-Jährige wird von Nationaltrainer Murat Yakin live in eine Besprechung geschalten und hat eine Message ans Team. Xhaka glaubt an den grossen Coup am Freitag und ist davon überzeugt, dass seine Teamkollegen die Squadra Azzurra in Rom schlagen kann:

psc 10 November, 2021 17:46