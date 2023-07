Nati-Goalie Gaëlle Thalmann macht nach der WM Schluss

Die Schweizer Nati-Keeperin Gaëlle Thalmann beendet nach der WM ihre Aktivkarriere.

Die 37-Jhärige hat ihr Debüt für die Schweizer Nati am 17. Juni 2007 gegen Schweden gegeben und in über 16 Jahren inzwischen mehr als 100 Länderspiele bestritten. Nach dem Turnier in Australien und Neuseeland zieht Thalmann einen Schlussstrich unter ihre lange Karriere.

In den sozialen Medien schreibt die Torhüterin: "Ich bin begeistert, meine zweite WM bestreiten zu können und meine letzten Spiele auf der Weltbühne mit euch allen zu teilen. Ich freue mich unheimlich auf das Turnier und bin sehr motiviert, zu den guten Leistungen unserer Nati beizutragen und unser Trikot ehrenvoll zu vertreten."

Thalmann hat ihre nächste Aufgabe bereits gefunden: Sie wird ab 1. September bei der FC Lugano SA für den Frauenfussball verantwortlich sein und die Torhüter des Team Ticino trainieren.

Plus de 16 ans et plus de 100 matches internationaux - merci pour tout Gaga !

Über 16 Jahre und über 100 Länderspiele - danke für alles Gaga!

Più di 16 anni e più di 100 partite internazionali - grazie di tutto Gaga! ℹ️ https://t.co/wmbdMgtCXm — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 6, 2023

psc 6 Juli, 2023 11:53