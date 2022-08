1. Trainerentlassung der Premier League-Saison – Scott Parker muss gehen

Nach gerade einmal vier Premier League-Spieltagen entlässt Aufsteiger Bournemouth seinen Trainer Scott Parker.

Wie der Verein mitteilt, geht man getrennte Wege. Der Ex-Profi übernahm den Trainerposten in Bournemouth vor Jahresfrist und führte das Team in seiner ersten Saison in die Premier League. Dort ist man zwar mit einem Sieg gestartet, war zuletzt aber dreimal in Folge unterlegen. Am Wochenende setzte es beim FC Liverpool eine 0:9-Klatsche ab. Davor verlor das Team auch gegen Manchester City (0:4) und Arsenal (0:3) jeweils zu null.

Interimsmässig übernimmt Gary O’Neil die Aufgaben als Coach. Die Suche nach einem Cheftrainer laufen.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 30, 2022

psc 30 August, 2022 10:05