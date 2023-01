Ein Shaqiri-Teamkollege wechselt in die Premier League

Dort ersetzt der 19-Jährige Danny Ings, der zu Ligakonkurrent West Ham United gewechselt war. Jhon Duran hat im vergangenen Jahr in 27 MLS-Spielen acht Treffer und fünf Assists beigesteuert. Chicago Fires Schweizer Sportdirektor Georg Heitz verpflichtete das Sturmtalent einst für rund 1,7 Mio. Euro. Nun fliessen inklusive Boni bis zu rund 20 Mio. Euro für den Youngster. Für den MLS-Klub hat sich das einjährige Engagement von Duran finanziell also sehr gelohnt. Sportlich ist sein Abgang indes ein herber Verlust.

Aston Villa is delighted to confirm @JhonDuran991 has completed a permanent transfer from Chicago Fire for an undisclosed fee! 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 23, 2023