Ein Premier Ligist bringt sich bei Julian Draxler in Stellung

Julian Draxler hat bei Paris St. Germain keine Zukunft mehr und könnte in den kommenden Tagen in die Premier League wechseln.

Laut "RMC Sport" bringt sich Crystal Palace für eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers in Stellung. Der 29-Jährige muss sich bei PSG derzeit sogar in einer separaten Trainingsgruppe fit halten und wird für die Spiele nicht mehr berücksichtigt. Draxler steht in Paris nur noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Der Ligue 1-Klub will sich noch in dieser Transferperiode von ihm trennen.

Hinsichtlich eines Transfers könnte das hohe Gehalt des Spielmachers allerdings zu einem Problem werden.

psc 25 August, 2023 14:17