3 hochkarätige Interessenten für Jason Denayer

Jason Denayer betrieb in der vergangenen Saison vor allem in den Champions League-Einsätzen mit Olympique Lyon Werbung in eigener Sache. Gleich drei ausländische Topklubs sollen nun Interesse signalisieren.

Belgischen Medienberichten zufolge schielen Napoli, Atlético Madrid und auch Arsenal allesamt auf den 26-jährigen Nationalspieler. Lyon soll für den Innenverteidiger eine Ablöse von 30 Mio. Euro fordern. Bei Napoli könnte Denayer den Senegalesen Kalidou Koulibaly beerben, der vor einem Wechsel zu Manchester City steht.

Arsenal hat in der Abwehr in diesem Sommer eigentlich bereits nachgelegt und auch Atlético ist in diesem Bereich gut aufgestellt. Deshalb soll Napoli auch der Favorit auf eine Verpflichtung sein.

psc 7 September, 2020 18:39