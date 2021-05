Der 34-jährige Brasilianer wechselte im Sommer 2019 für knapp 9 Mio. Euro Ablöse von Chelsea zu den Gunners und hat für den Klub 73 Pflichtspiele bestritten. Im Sommer trennen sich nun die Wege. “Wir haben uns wirklich gut verstanden, wir hatten einige grossartige Momente zusammen, er war wirklich hilfreich, jemand, den wir wirklich mögen und so sehr schätzen. Also sage ich ihm einfach Danke und wünsche ihm viel Glück in seinem nächsten Kapitel, denn ich bin mir sicher, wie ich David kenne, dass er noch viele weitere als Spieler und in der Zukunft, irgendwie mit dem Spiel verbunden, haben wird”, kommentiert Arsenal-Coach Mikel Arteta den Abgang von David Luiz. Der Verteidiger begibt sich auf Klubsuche und kann sich ablösefrei einem neuen Verein anschliessen.

💬 "He has been really helpful, someone that we really like and appreciate so much, so I just say thank you to him and wish him the best of luck in his next chapter."@m8arteta 🤝 @DavidLuiz_4

— Arsenal (@Arsenal) May 18, 2021