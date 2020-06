Arsenal: Arteta will Mattéo Guendouzi aussortieren

Arsenal-Coach Mikel Arteta will in Zukunft offenbar nicht mehr auf den französischen Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi setzen und fordert den Verkauf des 21-jährigen Profis.

Wie die “Daily Mail” berichtet, stossen dem spanischen Trainer die Mätzchen des Spielmachers sauer auf. Zuletzt ging Guendouzi bei der 1:2-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion Landsmann Neal Maupay an die Gurgel und soll sich über diesen und dessen Teamkollegen lustig gemacht haben, indem er unter anderem darauf hinwies, wie viel die Arsenal-Stars im Vergleich zu ihnen verdienten.

Zudem habe der Youngster in der Vergangenheit im Training auch schon nicht jenen Fokus an den Tag gelegt, den sich Arteta wünscht. Offenbar will er den früheren Lorient-Profi nun aussortieren. Guendouzi steht bei den Gunners noch bis 2022 unter Vertrag.

psc 24 Juni, 2020 13:59