Arsenal: Arteta kämpft um Aubameyang-Verbleib

Arsenal-Coach Mikel Arteta will unbedingt auch künftig auf die Dienste von Pierre-Emerick Aubameyang zählen.

Der Torjäger wird seit geraumer Zeit als möglicher Wechselkandidat gehandelt. Davon will der Gunners-Coach allerdings nichts wissen. Arteta ist im Gegenteil “sehr zuversichtlich”, dass der 30-jährige Gabuner seinen noch bis 2021 gültigen Kontrakt bei den Nordlondonern verlängert. “Wir führen viele Gespräche mit Pierre, seiner Familie und seinem Berater”, wird er von “Sky Sports” zitiert. Zuletzt zeigte sich Aubameyang etwas enttäuscht, dass es in den Gesprächen nicht vorangeht: “Der Vorstand weiss sehr gut, warum bisher nichts passiert ist. Sie haben den Schlüssel. Es liegt an ihnen, ihre Arbeit zu machen, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht”, sagte der Angreifer, der seit Anfang 2018 für Arsenal stürmt.

Arteta verortet die Probleme vor allem im Zusammenhang mit der Coronakrise: “Ich denke, dass er hier glücklich ist. Wir hätten gerne schneller Dinge unternommen, aber uns waren zuletzt die Hände gebunden. Diese aussergewöhnlichen Zeiten bringen viel Unsicherheit mit sich.”

Unter anderem wurde Aubameyang in der Vergangenheit mit Topvereinen wie Barça, PSG oder Chelsea in Verbindung gebracht. Konkret wurde ein Transfer bislang allerdings noch nicht. Der frühere Dortmunder spricht nun aber von einem “Wendepunkt” und der “vielleicht wichtigsten Entscheidung meiner Karriere”, wenn es um die Unterschrift seines nächsten Vertrags geht.

psc 16 Juni, 2020 12:07