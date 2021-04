Arsenal bereit, bei Torreira hohen Verlust zu machen

Lucas Torreira möchte den FC Arsenal in diesem Sommer unbedingt verlassen. Die Gunners wissen das, haben selbst keine Verwendung für ihn und sind offenbar bereit dazu, einen hohen Verlust in Kauf zu nehmen.

Der FC Arsenal ist scheinbar bereit dazu, Lucas Torreira im Sommer endgültig abzugeben. “ESPN” berichtet davon, dass die Gunners rund 17 Millionen Euro Ablöse aufrufen, um dem Uruguayer in wenigen Wochen einen Wechsel zu ermöglichen.

Torreira ist noch bis Ende Saison an Atletico Madrid verliehen, kommt dort aber lediglich auf äusserst ernüchternde 629 Einsatzminuten in allen Wettbewerben. Die Colchoneros, so viel steht fest, werden sich also schon mal nicht um eine Verpflichtung bemühen.

Mit einem emotionalen Statement hatte Torreira Arsenal zuletzt gebeten, für die Boca Juniors spielen zu dürfen, um in Zukunft nach dem Tod seiner Mutter näher bei seiner Familie sein zu können.

Die Gunners kommen dem Wechselwunsch des 25-Jährigen aller Voraussicht nach. Torreira kostete dem englischen Klub im Sommer 2018 rund 30 Millionen Euro.

aoe 10 April, 2021 16:19