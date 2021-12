Arsenal entreisst Aubameyang das Captain-Amt: Das ist der Grund

Pierre-Emerick Aubameyang ist nach seiner Entgleisung von letzter Woche nicht mehr länger Captain des FC Arsenal.

Die Gunners bestätigen am Dienstag, dass dem 32-jährigen Gabuner das entsprechende Amt entrissen wird. Zudem wird Aubameyang im Ligaspiel gegen West Ham am Mittwochabend wie schon zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Southampton nicht im Kader stehen.

Was der Stürmer genau verbrochen hat, kommentiert der Verein nicht. Gemäss einem Bericht von “The Athletic” geht es um einen Trip nach Frankreich, wo Aubameyang in der vergangenen Woche seine Mutter besuchen wollte. Dies wurde ihm gewährt. Allerdings hätte der Angreifer am Mittwochabend zurückkehren sollen. Aubameyang buchte allerdings einen Flug am Donnerstagmorgen. Er war zwar für da Training rechtzeitig im Trainingszentrum, dennoch hielt er sich nicht an die Abmachung, was nun disziplinarische Massnahmen zur Folge hat.

Der Stürmer ist noch bis Sommer 2023 an die Londoner gebunden. Allerdings gilt ein vorzeitiger Abgang als nicht ausgeschlossen – erst recht nicht nach den jüngsten Vorfällen.

Offen ist, wer als neuer Captain bestimmt wird. Aubameyang erbte einst von Granit Xhaka als diesem die Binde nach einem Disput mit den eigenen Fans von Ex-Coach Unai Emery entrissen wurde. Ob der Schweizer Nati-Captain nun wieder in Erwägung gezogen wird, ist offen.

An update on Pierre-Emerick Aubameyang — Arsenal (@Arsenal) December 14, 2021

psc 14 Dezember, 2021 13:37