Arsenal denkt nicht an Vertragsverlängerung mit Alexandre Lacazette

Die Wege von Arsenal und Stürmer Alexandre Lacazette werden sich wohl spätestens zum Saisonende trennen.

Der Vertrag des 30-jährigen Angreifers läuft zum Saisonende aus. Laut “Football London” zeichnet sich keine Vertragsverlängerung ab. Lacazette selbst wolle sich neu orientieren, nachdem er bei den Gunners unter Trainer Mikel Arteta schon länger nicht mehr erste Wahl ist. In dieser Saison kam er in der Premier League bislang nur in zwei von sieben Premier League-Spielen zum Einsatz – beide Male als Joker.

Viel deutet auf einen ablösefreien Wechsel des Stürmers im kommenden Sommer hin. Arsenal sondiert den Markt bereits nach potentiellen Nachfolgern und ist auf Alexander Isak (22) aufmerksam geworden. Allerdings könnte der Abgang auch intern kompensiert werden. Mit Eddie Nketiah (22) Folarin Balogun (20) stehen talentierte Stürmer bereit.

psc 12 Oktober, 2021 11:33