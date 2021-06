Arsenal lehnt Roma-Angebot für Xhaka ab

Der Wechsel von Granit Xhaka vom FC Arsenal zur AS Rom könnte zur Hängepartie werden. Ein konkretes Angebot seitens der Italiener sollen die Londoner abgelehnt haben.

Wie der britische Sender “BBC” berichtet, hätte die AS Rom beim FC Arsenal eine Offerte von rund 15 Millionen Euro eingereicht. Diese hätten die Gunners demnach aber abgelehnt.

Zuletzt hiess es noch, der Wechsel des Nati-Captains von Arsenal nach Rom soll unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Laut “Repubblica” hat die Roma mit Xhaka bereits Einigkeit bezüglich eines Transfers erzielt.

Xhaka hatte erst vor Kurzem mit einem Wechsel zur Roma geliebäugelt. “Ehrlich: Ich habe nicht gehört, was Mourinho (Romas neuer Trainer; Anm. d. Red.) gesagt hat. Aber das macht einen schon stolz. Jeder kennt Mourinho, weiss, was er geleistet hat”, sagte er im Nati-Camp. “Mourinho weiss, wie man Titel holt. Man sieht jetzt auch, was ich in den letzten Jahren für Arbeit geleistet habe.”

adk 15 Juni, 2021 18:10