Arsenal: Lucas Torreira fällt lange aus

Der FC Arsenal muss für bis zu 10 Wochen auf Mittelfeldspieler Lucas Torreira verzichten.

Der 24-jährige Uruguayer hat sich in der vergangenen Woche einen Knöchelbruch zugezogen. Wie die Gunners am Montagmorgen mitteilen, wird die Ausfallzeit auf 8 bis 10 Wochen geschätzt. Möglicherweise kommt Torreira für die Londoner in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz.

A further update on Lucas Torreira… 🗞 Read our #MCIARS team news update in full 👇 — Arsenal (@Arsenal) March 9, 2020

psc 9 März, 2020 11:25