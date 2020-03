Arsenal: Arteta fordert baldige Gespräche mit Aubameyang

Arsenal-Trainer Mikel Arteta spricht sich für Gespräche zur Zukunft von Captain und Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang noch vor Saisonende aus.

Der 30-Jährige ist zwar noch bis 2021 an die Gunners gebunden, immer wieder wird aber über einen möglichen Abgang des Gabuners spekuliert. “Wir müssen uns darum kümmern und zwar vor dem Ende der Saison, damit wir erkennen, was wir wollen und was er will”, sagt Arteta nun bei “Sky Sports”. Die Intention von Arsenal ist klar: Nach Möglichkeit soll der Kontrakt mit Aubameyang sogar verlängert werden.

Die grosse Frage lautet, ob der Angreifer dies auch will oder sich neu orientieren möchte. Seine Entscheidung könnte er auch von einer allfälligen Champins League-Qualifikation der Gunners machen, die derzeit alles andere als gesichert ist. “Für mich ist die Sache sehr einfach, unabhängig der Tabelle. Ich will ihn behalten, die Umstände spielen keine Rolle”, führt Arteta aus.

psc 5 März, 2020 18:37