Arsenal schickt weiteren Spieler weg – Pablo Mari geht in die Serie A

Der FC Arsenal trennt sich für die aktuelle Saison von seinem spanischen Innenverteidiger Pablo Mari.

Nachdem der 28-Jährige bereits die vergangene Rückrunde in der Serie A bei Udinese bestritt, wechselt er laut Transferexperte Gianluca di Marzio nun auf Leihbasis zu Aufsteiger Monza. Die Medizintests finden noch am Mittwoch statt. Sollte Monza den Klassenerhalt schaffen, würde eine Kaufpflicht greifen. Pablo Mari stiess vor gut zwei Jahren von Flamengo zu den Gunners, wäre dort in der aktuellen Saison aber nur noch Innenverteidiger Nummer 5. Der Klub plant die Zukunft ohne den früheren ManCity-Profi.

psc 10 August, 2022 09:52