Arsenal-Trainer Arteta positiv auf Coronavirus getestet

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Dies bestätigt der Londoner Klub am Donnerstagabend. Der Spanier sei “enttäuscht, aber guten Mutes”, teilt der Verein in einem Statement mit. Trotz der widrigen Umstände denkt Arteta bereits an die Rückkehr: “Das ist wirklich enttäuschendn, aber ich habe den Test gemacht, sobald ich mich schlecht gefühlt habe. Ich werde wieder bei der Arbeit sein, sobald ich darf.”

Alle Spieler der ersten Mannschaft und auch Staff-Mitglieder begeben sich nun vorerst in Selbst-Quarantäne. Arsenal teilt mit, dass der Verein wohl “einige Spiele” nicht wie geplant durchführen könne

Das erste wird jenes am kommenden Samstag sein, wo die Gunners auswärts bei Brighton & Hove Albion hätten antreten sollen.

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

psc 12 März, 2020 23:30