Arsenal verkauft Goalie Matt Turner - Ersatz schon bereit

Dort unterschreibt der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2027. Turner wird beim Klub des Schweizer Nationalspielers Remo Freuler wohl sofort zur Nummer 1 avancieren. Ein Status, der ihm bei den Gunners nicht beschieden war. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 10 Mio. Euro.

Arsenal kompensiert den Abgang Turners mit der Verpflichtung von David Raya, der für rund 30 Mio. Pfund von Brentford zu den Londonern stösst. Für den Spanier interessierte sich zwischenzeitlich auch der FC Bayern.

