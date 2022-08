Arsenal-Verlängerung mit Bukayo Saka – Mikel Arteta zuversichtlich

Der FC Arsenal möchte den Vertrag mit Bukayo Saka gerne vorzeitig verlängern. Trainer Mikel Arteta steht dem Vorhaben optimistisch gegenüber.

Mikel Arteta ist überzeugt davon, dass Bukayo Saka früher oder Später den Kugelschreiber zücken wird, um beim FC Arsenal einen neuen Vertrag zu unterschreiben. “Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir als Klub und Bukayo, seine Familie, sein Agent und alle anderen sehr einig sind in dem, was wir erreichen wollen. Und jetzt geht es darum, das auf ein Stück Papier zu bringen”, sagte der Arsenal-Trainer während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen den AFC Bournemouth (Samstag, 18.30 Uhr).

Saka durchlief im roten Bezirk Londons alle Nachwuchsstufen und gilt als hoffnungsvolles Talent des englischen Fussballs – entsprechend langfristig soll der 20-Jährige an den FC Arsenal gebunden werden. Sakas aktueller Vertrag besitzt noch Gültigkeit bis 2024. Gerüchten zufolge soll Saka das Doppelte seines aktuellen Gehalts offeriert worden sein, Arsenal will ihn zu einem der Topverdiener machen.

aoe 20 August, 2022 15:44