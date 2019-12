Das ist Arsenals Wunschkandidat für die Xhaka-Nachfolge

Der FC Arsenal könnte Granit Xhaka nur dann für einen Transfer zu Hertha BSC freigeben, wenn es einen Ersatz verpflichten kann. Der Wunschkandidat spielt derzeit bei Juventus.

Wie “Blick” und englische Medien berichtet, buhlen die Gunners um Adrien Rabiot. Der 24-jährige Spielgestalter wechselte im Sommer ablösefrei von Paris St. Germain nach Turin. Dort hat er bislang keinen Stammplatz erobern können, was Arsenal bezüglich einer Wechselfreigabe positiv stimmt.

Juve will einen allfälligen Abgang von Rabiot aber wiederum kompensieren. Kandidaten als Ersatz sind Leandro Paredes von PSG, Sandro Tonali von Brescia und Arturo Vidal sowie Ivan Rakitic von Barça. Offenbar muss für einen Xhaka-Transfer nach Berlin aber erst einmal ein Domino in Gang kommen. Der Wunsch des Schweizer Nationalspielers ist klar: Laut seinem Berater strebt er die Rückkehr in die Bundesliga an.

psc 30 Dezember, 2019 13:47