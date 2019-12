Arteta möchte Xhaka halten

Granit Xhaka steht unmittelbar vor einem Wechsel zur Hertha BSC. Arsenal-Coach Mikel Arteta soll derweil noch hoffen, den Mittelfeldspieler halten zu können.

Laut einem Bericht der “Sun” möchte Arsenal-Coach Mikel Arteta dem Transfer von Granit Xhaka in Richtung Hertha BSC Berlin einen Riegel vorschieben. Der Spanier machte zuletzt bereits öffentlich klar, dass er mit dem Schweizer plane. Medienberichten zufolge soll Arteta Xhaka jedoch im persönlichen Gespräch gesagt haben, dass er dann im Sommer gehen könne.

Das britische Blatt geht hingegen dennoch davon aus, dass der Mittelfeldspieler in die Bundesliga wechseln wird. Gegen Ende der kommenden Woche soll der Deal finalisiert sein. Am Donnerstag reisen die Berliner ins Trainingslager nach Florida – am besten bereits mit Xhaka.

adk 28 Dezember, 2019 15:17