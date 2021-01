Arteta: Özil-Zukunft bei Arsenal von Transferfenster abhängig

Mesut Özil bestritt in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel für den FC Arsenal, zudem läuft sein Vertrag in sechs Monaten aus. Gunners-Coach Mikel Arteta lässt die Zukunft des Deutschen weiter offen.

Beim FC Arsenal spielt Mesut Özil seit geraumer Zeit keine Rolle mehr, denn wurde er nämlich nicht einmal in den Kader der aktuellen Saison berufen. Obgleich der 32-Jährige bei den Nordlondonern den Top-Verdiener darstellen soll und dennoch zum Zuschauen verdammt ist, scheint es möglich, dass es doch noch zur Kehrtwende kommt.

Angesprochen auf das weitere Verfahren mit dem degradierten Star, sagte Mikel Arteta auf einer Pressekonferenz: “Wir werden sehen, was im Transferfenster passiert, und wir werden das am Ende beantworten.” Der 38 Jahre alte Spanier betonte zugleich, dass Özil jedoch selbst entscheiden könne, wie er seine Zukunft plane: “Sie haben das Recht, eine Entscheidung zu treffen, weil sie hier einen Vertrag haben. Einige wollen wechseln, weil sie nicht spielen, und andere möchten bleiben. Am Ende des Tages ist das eine Sache, die wir nicht entscheiden können.”

Tatsächlich ist es offen, wie der Weltmeister von 2014, der 2013 von Real Madrid kam, selbst plant – ob er eine Rückkehr auf den Rasen bei Arsenal will oder nicht doch einen Vereinsabgang. Als konkreter Abnehmerkandidat wird Fenerbahçe Istanbul genannt. Im Sommer kann er ablösefrei wechseln.

