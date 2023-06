Arteta schwärmt von Havertz: "Talentiert und vielseitig"

Kai Havertz steht vor einem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Und nun schwärmt Mikel Arteta öffentlich.

Nach drei Jahren beim FC Chelsea könnte sich Kai Havertz in Richtung FC Arsenal verabschieden. Der Deal soll sich bereits auf der Zielgeraden befinden - weil sich Mikel Arteta für die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers einzusetzen scheint. Dabei werden als Ablöse bis zu 80 Millionen Euro gehandelt.

"Talent hat seinen Preis, und wir bei Arsenal sind immer an jungen Spielern mit Erfahrung interessiert", sagt Arteta im Interview mit der spanischen Sportzeitung "Marca". Prinzipiell spricht Areta nicht ganz so gerne öffentlich über Spieler anderer Klubs. "Aber bei Kai ist es, dass er bereits viel gezeigt und unter anderem die Champions League gewonnen hat. Er ist ein talentierter, vielseitiger Spieler und erst 24 Jahre alt", so Arsenals Coach schwärmerisch.

adk 25 Juni, 2023 11:18