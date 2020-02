Arteta will Tabula rasa machen

Der FC Arsenal befindet sich im Umbruch. Vorantreiben will diesen der neue Trainer Mikel Arteta, der wohl gleich neun Spielern den Ausgang zeigen möchte.

Mikel Arteta will offenbar den Kader im kommenden Sommer gleich um neun Personalien erleichtern. Laut einem Bericht des “Mirror” sieht der spanische Übungsleiter vor, sich von Mesut Özil, Shkodran Mustafi, David Luiz, Sokratis, Granit Xhaka, Calum Chambers, Mohamed Elneny, Henrikh Mkhitaryan und Dani Ceballos zu trennen.

Nati-Spieler Xhaka kam unter der Ägide Artetas in den letzten Wochen aber wieder als Stammspieler für den FC Arsenal zum Einsatz. Noch vor Wochen wurde eifrig über einen Wechsel spekuliert, Hertha BSC galt als erste Adresse. Der Vertrag des degradierten Captains ist noch bis 2023 datiert,

Die Kontrakte von Özil, Mustafi, Luiz und Sokratis laufen im Sommer 2021 aus. Der ehemalige Basler Elneny (Besiktas Istanbul) und Mkhitaryan (AS Rom) sind bis Saisonende an andere Klubs verliehen, Ceballos muss zu Stammklub Real Madrid zurück. Chambers wird aufgrund eines Kreuzbandrisses bis in den August hinein ausfallen.

aoe 29 Februar, 2020 16:03