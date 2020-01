Barça sucht Suarez-Ersatz: Das sind die Kandidaten

Da Luis Suarez nach einer Knieoperation mehrere Monate ausfallen wird, sucht Barcelona nach einem neuen Stürmer und könnte noch in diesem Monat einen Hochkaräter verpflichten. Kandidaten gibt es mehrere.

Die Katalanen wollen in dieser Saison endlich auch wieder in der Champions League etwas reissen. Nach dem Ausfall von Topstürmer Luis Suarez besteht Handlungsbedarf. Die “Mundo Deportivo” nennt nun Kandidaten, die in den Überlegungen der Klubbosse eine Rolle spielen. Zu ihnen zählen etwa Pierre-Emerick Aubameyang von Arsenal oder Rodrigo (28) vom FC Valencia, der aber nur eine “B-Lösung” ist. Dasselbe trifft auf Olivier Giroud (33) vom FC Chelsea und Fernando Llorente (34) von Napoli zu.

Die “Sport” bringt nun mit Timo Werner von RB Leipzig einen weiteren Topstürmer ins Spiel. Dass der deutsche Nationalspieler RB Leipzig zum jetzigen Zeitpunkt in Richtung Barça verlässt, erscheint aber eher unwahrscheinlich.

Grösser könnten die Chancen für den La Liga-Klub beim polnischen Angreifer Krzysztof Piatek (24) von Milan sein. Nach der Ankunft von Zlatan Ibrahimovic sass er zuletzt zweimal in Folge während 90 Minuten auf der Ersatzbank. Er könnte wechselwillig sein und die Rossoneri mit sich reden lassen.

psc 21 Januar, 2020 09:56