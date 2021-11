Barça hat eine neue Idee, wie Agüero ersetzt werden kann

Der FC Barcelona kann wohl längere Zeit nicht auf seinen Sommerneuzugang Sergio Agüero bauen, der wegen Herzproblemen kürzertreten muss. Als möglicher Ersatz wird nun auch Pierre-Emerick Aubameyang gehandelt.

Der Kapitän des FC Arsenal war bei den Katalanen auch in der Vergangenheit schon mehrfach ein Thema – und ist es laut “El Nacional” nun erneut. Aubameyang spielt seit 2018 bei den Gunners und steht noch bis 2023 unter Vertrag. Derzeit präsentiert er sich in London in Topform und hat in zehn Spielen bereits sieben Treffer markiert.

psc 4 November, 2021 19:07