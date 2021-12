Barça bringt sich bei Pierre-Emerick Aubameyang in Stellung

Nachdem Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal mit Undisizpliniertheiten in Ungnade gefallen ist, könnte er den Klub unter Umständen bereits im Januar verlassen. Barça zeigt Interesse.

Dem 32-jährigen Gabuner wurde in dieser Woche die Kapitänsbinde entrissen, nachdem er in der vergangenen Woche verspätet von einem Frankreich-Trip zurückgekehrt ist. Laut einem Bericht des “Independent” rückt Aubameyang auch aufgrund seiner Probleme bei den Gunners nun in den Fokus des FC Barcelona. Dort könnte man sich vorstellen, den Torjäger als Ersatz für Sergio Agüero zu verpflichten, der seine Karriere wegen Herzproblemen vorzeitig beenden musste.

Aubameyang könnte neben Ferran Torres von Manchester City der zweite Januar-Neuzugang Barças im Angriff werden. Bereits in der Vergangenheit war er im Camp Nou mehrfach ein Thema. Nun könnte Arsenal einem Abgang des Spitzenverdieners, der noch bis 2023 gebunden ist, zustimmen. Dieser müsste bei einem Wechsel zum La Liga-Klub aber wohl auf viel Geld verzichten. Ob er dazu bereit ist, bleibt vorderhand unklar.

psc 16 Dezember, 2021 16:41