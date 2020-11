Bendtners verrückte Juve-Zeit: “Buffon und Pirlo beim Rauchen erwischt”

In seiner Karriere spielte Nicklas Bendtner für zahlreiche Klubs. 2012 liess sich der Däne vom FC Arsenal an Juventus Turin verleihen, erlebte bereits zu Beginn in Italien Kuriositäten, wie er nun verrät.

Rauchende Fussballstars? Ja, das gibt es. “In jedem Klub, in dem ich gespielt habe, gab es Teamkollegen, die geraucht haben”, offenbarte Nicklas Bendtner nun im Gespräch mit dem Radiosender “BBC 5 Live”. Wie der ehemalige Stürmer schilderte, erlebte er vor allem bei Juventus Turin etliche Teamkollegen, die gerne die Zigarette in der Hand hielten.

“Es war mein erster Tag bei Juve”, erinnerte sich der 32-Jährige zurück und führte aus: “Ich konnte in der Kabine niemanden finden, das war eine komische Situation.” Letztlich traf Bendtner seine neuen Mitspieler an den Toiletten an: “Zehn bis zwölf Spieler standen dort, hatten Spass, haben einfach das Beisammensein genossen – mit Zigarette und Kaffee.” Darunter seien auch Torwart-Legende Gianluigi Buffon und der heutige Juventus-Trainer Andrea Pirlo gewesen, was den Dänen “zwar überrascht” hatte, jedoch “sprechen ihre Karrieren für sich.” Letztlich blieb der “Lord” auch nur eine Saison in Turin, erzielte in elf Pflichtspielen keinen Treffer, ehe er zu Arsenal zurückkehrte.

