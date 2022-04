Bernd Leno spricht über die Degradierung bei Arsenal

Arsenal-Keeper Bernd Leno musste in dieser Saison einen sehr schwierigen Moment in seiner Karriere verarbeiten: Erstmals überhaupt wurde er vom Stammgoalie zur Nummer 2 degradiert. Jetzt spricht der 30-Jährige darüber.

Leno wurde im Laufe dieser Saison von Arsenal-Coach Mikel Arteta durch Sommer-Neuzugang Aaron Ramsdale ersetzt. Bei “Spox” und “Goal” spricht Leno nun über die Rückversetzung: “Es war ein Rückschlag und ein bitterer Moment. (…) Ich will nicht sagen, dass ich ein Bauernopfer war, aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, geht es im Fussball manchmal schnell. Der Trainer wollte einen neuen Impuls setzen – und danach kamen ja auch die Ergebnisse. Das war bitter für mich, denn ich hatte davor dennoch gut gehalten. Ich hatte so etwas in meiner Karriere zuvor ja nie erlebt.”

Der Arsenal-Coach hat die Entscheidung gegenüber Leno klar kommuniziert und auch begründet, wie dieser ausführt: “Im Endeffekt hat er gesagt, dass die Ergebnisse nicht gestimmt haben und er neue Spieler bringen möchte. Und wenn dann die Ergebnisse stimmen, ist es natürlich auch logisch, dass man in einer eingespielten Mannschaft nicht mehr so viel wechselt.” Der neunfache deutsche Nationalspieler hat die Situation hingenommen und will nicht mit ihr hadern, stellt aber auch klar: “Mein Anspruch ist es, immer zu spielen, ich weiss, was ich kann. Ich bin keine 20 mehr, wo ich vielleicht sagen könnte: ‘Ich habe noch Zeit’.”

Zwangsläufig stellt sich die Frage nach der Zukunft. Bei den Gunners droht Leno inzwischen langfristig die Rolle des Ersatzmanns. Vertraglich ist der Keeper noch eine weitere Saison an die Londoner gebunden. Grundsätzlich möchte er sich noch immer durchsetzen: “Wie gesagt, es geht darum, hier zu spielen. Das ist mein erster Anspruch. Wenn der Klub anders plant, muss er auf mich zukommen. Natürlich haben meine Agentur und ich die Situation im Blick.”

Zuletzt wurde Leno mit seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Konkret ist ein solcher Wechsel aber keineswegs: “Ich habe das auch gelesen, weiss aber nichts davon. Da hiess es auch, ich würde unbedingt in mein Heimatland zurück wollen, aber das stimmt so nicht. Wie gesagt: Wir fühlen uns hier rundum wohl, auch wenn es für mich aktuell nicht so läuft.”

psc 8 April, 2022 16:47