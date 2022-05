Bernd Leno erhält Lockrufe aus Portugal

Bernd Leno ist beim FC Arsenal nur noch die Nummer 2 hinter Aaron Ramsdale. Im Sommer könnte er einen Klubwechsel anstreben. Einen konkreten Interessenten gibt es bereits.

Der 30-jährige Deutsche steht bei den Gunners eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. Ob er als Backup ins letzte Vertragsjahr geht, ist allerdings fraglich. Laut einem Bericht der “Sun” bekundet Benfica Interesse an ihm. Arsenal soll für Leno derzeit allerdings 10 Mio. Euro Ablöse fordern, das ist den Portugiesen noch deutlich zu viel. Ob es zu konkreten Verhandlungen und einer weiteren Annäherung kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. In der abgelaufenen Saison stand Leno bei den Londonern nur in vier Ligaspielen zum Einsatz.

psc 30 Mai, 2022 18:45